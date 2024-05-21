Мостовой: переход Сперцяна в «Боруссию» — это здорово, но вряд ли он заменит Ройса

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

«Почему нет? Такой переход — это здорово для Сперцяна, но другое дело — вряд ли он сейчас заменит Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Сперцян принял участие в 32 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Марку Ройсу, который покинет клуб.