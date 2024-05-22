RT в Telegram
Подпишись

Источник: легкоатлета Поистогова поймали с запрещённым веществом в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Российский легкоатлет Степан Поистогов был пойман в Екатеринбурге с наркотическим веществом.
Источник: легкоатлета Поистогова поймали с запрещённым веществом в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с веществом. Поистогов объяснил, что наркотик купил для личного потребления, а не сбыта.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Поистогов является двукратным серебряным призёром командного чемпионата Европы.

Ранее в Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить