Источник: легкоатлета Поистогова поймали с запрещённым веществом в Екатеринбурге

Российский легкоатлет Степан Поистогов был пойман в Екатеринбурге с наркотическим веществом.

Как сообщает URA.RU, полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с веществом. Поистогов объяснил, что наркотик купил для личного потребления, а не сбыта.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Поистогов является двукратным серебряным призёром командного чемпионата Европы.

Ранее в Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики.