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В Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики

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В Москве задержали игрока любительского хоккейного клуба «Котофей» Дмитрия Химушкина.
В Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в машине хоккеиста нашли 30 пакетов с мефедроном.

Инцидент произошёл 2 декабря. Сообщается, что Химушкина остановили для проверки автомобиля. При осмотре он сильно нервничал. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее экс-игрок сборной России подал иск к МВД после обвинений в сбыте наркотиков.

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