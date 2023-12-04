В Москве задержали игрока хоккейной команды, в машине которого нашли наркотики
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, в машине хоккеиста нашли 30 пакетов с мефедроном.
Инцидент произошёл 2 декабря. Сообщается, что Химушкина остановили для проверки автомобиля. При осмотре он сильно нервничал. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Ранее экс-игрок сборной России подал иск к МВД после обвинений в сбыте наркотиков.