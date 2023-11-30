Экс-игрок сборной России подал иск к МВД после обвинений в сбыте наркотиков

Адвокат Константин Жеребцов, представляющий интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, сообщил о том, что его подзащитный подал иск на 5 млн рублей к ГУ МВД Кубани из-за видео с обнаружением у него наркотиков.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись. Наркотики, которые якобы при нём находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого Алексей подал иск о моральной компенсации», — цитирует адвоката РИА Новости.

29 октября экс-игрок был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Он при задержании оказал сопротивление полиции.

10 ноября суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках.

Ранее сообщалось, что адвокат сообщила о получении доказательств невиновности экс-футболиста сборной России в деле о наркотиках.