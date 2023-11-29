Адвокат сообщила о получении доказательств невиновности экс-футболиста сборной России в деле о наркотиках
- РИА Новости
«Думаю, мы соберём пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили», — приводит слова Макличенко «Спорт-Экспресс».
По её словам, на данный момент решается вопрос с очередностью представления доказательств в следствии.
«Главное — не навредить, чтобы у определённых людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что было на самом деле», — сказал он.
42-летний россиянин арестован до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков.
Ранее Бугаев заявил о фальсификации дела о наркотиках.