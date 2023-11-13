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Экс-футболист Бугаев заявил в СК о фальсификации дела о наркотиках

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Константин Жеребцов, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказал, что его клиент принял решение подать заявление в управление СК России по Краснодарскому краю.
Экс-футболист Бугаев заявил в СК о фальсификации дела о наркотиках
  • Gettyimages.ru

«На прошлой неделе Алексеем было написано заявление о преступлении, совершённом в отношении него сотрудниками полиции. Это заявление было подано мною в СУ СКР по Краснодарскому краю», — приводит слова Жеребцова РИА Новости.

29 октября футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.

10 ноября суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках.

Ранее суд отказал Бугаеву в изменении меры пресечения на время следствия по делу о наркотиках.

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