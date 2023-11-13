Суд отказал Бугаеву в изменении меры пресечения на время следствия по делу о наркотиках

Краснодарский краевой суд принял решение отказать стороне защиты бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в изменении меры пресечения на время следствия по делу о наркотиках.

«Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда города Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31 декабря», — говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

29 октября футболист был задержан с пакетом неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.

10 ноября суд получил жалобу от защиты экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках.

Ранее Сенников связал дело Бугаева с наркотиками с тяжёлой жизнью после завершения карьеры.