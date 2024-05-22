СЭ: Калешин намерен организовать профсоюз тренеров

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин хочет организовать тренерский профсоюз.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», съезд планируется провести в июне в Краснодаре. На нём могут создать «Профессиональную организацию тренеров». Целью тренерского сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.

Отмечается, что Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера».

Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.

Ранее сообщалось, что Калешин осуждает иностранных тренеров, которые приезжают в Россию и не учат русский язык.