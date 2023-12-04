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Калешин: если иностранный тренер русский не выучил — пинок под зад и штраф

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Тренер Евгений Калешин осуждает иностранных тренеров, которые приезжают в Россию и не учат русский язык.

«Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке?

Надо вводить жёсткие требования: чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция — только на русском. Если он язык не выучил — пинок под зад и огромный штраф, увольнение», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» серба Владимира Ивича. На второй позиции «Зенит» Сергея Семака, а на третьей строчке — «Динамо» чеха Марцела Лички.

Ранее Калешин заявил, что Европа сама вернётся к России, потому что в стране огромнейший рынок футболистов и тренеров.

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