Тренер Калешин: Европа приползёт к России, без нас им будет очень тяжело

Тренер Евгений Калешин заявил, что Европа сама вернётся к России, потому что в стране огромнейший рынок футболистов и тренеров.

«Я думаю, что Европа приползёт к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они» — заявил Калешин изданию «РБ Спорт».

2 декабря стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российская команда не принимала участия в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал невключение сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.