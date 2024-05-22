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Генич: у «Краснодара» было конкретное предложение по Сперцяну от «Жироны»

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Спортивный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, что «Краснодар» получал предложение о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна от «Жироны».
Генич: у «Краснодара» было конкретное предложение по Сперцяну от «Жироны»
  • РИА Новости

«В «Жироне» смотрели за Эдиком в составе сборной Армении. И, насколько я слышал, было конкретное предложение от «Жироны» в «Краснодар». Вопрос там, отпустят или не отпустят. Там несколько предложений есть. И не только у Эдика», — приводит слова Генича «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Сперцян принял участие в 32 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

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