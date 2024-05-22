Журова: ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Николая Новичкова с просьбой проверить слова полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова на предмет коррупции.

«Когда депутаты делают такие заявления — это обычно пиар-ход. На мой взгляд, ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов, не прокуратуры, а комитета по этике.

Человек сказал это несерьезно, пошутил. Такие вещи – больше вопрос этики, такта, воспитания. Он явно шутил, о какой-то коррупции тут говорить странно», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».