Халк заявил, что испытывал дискомфорт в «Зените» из-за зависти одноклубников

Экс-игрок «Зенита» Халк заявил, что его одноклубники завидовали ему во время игры за клуб.

«Когда приехал в «Зенит», другие игроки начали завидовать. Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали.

В первый год я сказал своему агенту, что хочу уйти. Он сказал, что президент клуба меня не отпустит, но наведёт порядок в раздевалке. Позднее он убрал несколько игроков и тогда мы выиграли всё», — приводит слова Халка GaloTV.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

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