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Халк о ситуации с Винисиусом: я тоже сталкивался с расизмом в России и Португалии

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Экс-нападающий «Зенита» Халк выразил поддержку форварду «Реала» Винисиусу Жуниору после расистских оскорблений в его адрес.
Халк о ситуации с Винисиусом: я тоже сталкивался с расизмом в России и Португалии
  • globallookpress.com

«Расизма не должно быть. Я сам становился его жертвой, когда играл в России и Португалии. За его проявление необходимо наказывать. Я уже переписывался с Вини и скажу ещё раз. Выше голову! Он намного сильнее этой истории», — сказал Халк в видеообращении.

По ходу матча с «Валенсией» (0:1) бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками соперника, за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков.

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