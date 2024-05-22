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В Израиле установили мировой рекорд по самой длинной серии пенальти

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Израильские клубы «Димона» и «Шимшон» побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти.
В Израиле установили мировой рекорд по самой длинной серии пенальти
  • Gettyimages.ru

Команды встретились в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля. Основное время завершилось со счётом 2:2.

Матч завершился победой «Димоны» со счётом по пенальти 23:22. Всего в серии игроки нанесли 56 ударов по воротам, что является рекордом.

Предыдущий рекорд составлял 48 ударов. Он был установлен в матче между «Палас» и «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16).

Ранее ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот.

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