В Израиле установили мировой рекорд по самой длинной серии пенальти
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Команды встретились в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля. Основное время завершилось со счётом 2:2.
Матч завершился победой «Димоны» со счётом по пенальти 23:22. Всего в серии игроки нанесли 56 ударов по воротам, что является рекордом.
Предыдущий рекорд составлял 48 ударов. Он был установлен в матче между «Палас» и «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16).
Ранее ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот.