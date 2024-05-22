Депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование в отношении футболиста Безрукова

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении расследования в отношении полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора. Высказывания гражданина Безрукова имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер», — приводит слова Новичкова РИА Новости.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара».