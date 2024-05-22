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Пономарёв: Вернблума вынудили извиняться перед Швецией за выступления в ЦСКА

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ситуации вокруг экс-защитника армейского клуба Понтуса Вернблума.

«Что я могу сказать, он у нас поиграл хорошо, принёс много пользы команде, заработал здесь деньги, вложил их наверняка в Швецию. Там у него работа, семья, быт. Он вынужден так говорить. Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским, там сразу примут жёсткие меры, он нигде не найдёт работу», — приводит слова Пономарёва РИА Новости.

Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России. Игрок завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции.

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