Березовский: гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах

Бывший голкипер «Динамо» Роман Березовский прокомментировал будущее полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать. Прошлым летом Эдик ещё и женился — это тоже, бывает, выбивает из колеи. И я такое отчасти переживал», — приводит слова Березовского Sport24.

По информации «Чемпионата» со ссылкой на Transfermarkt, игрок рассматривается в качестве замены Марку Ройсу, который летом покинет клуб.

В сезоне-2023/24 Сперцян принял участие в 32 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии.