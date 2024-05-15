Камоцци считает, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии
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«Сперцян уже давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб. Он заиграет там. Италия ему отлично подойдёт», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Сперцян провёл за «быков» 30 матчей, забил десять мячей и отметился семью результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €18 млн.
Ранее сообщалось, что гол Сперцяна признан лучшим в Российской премьер-лиге в апреле.