Камоцци считает, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян уже давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб. Он заиграет там. Италия ему отлично подойдёт», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Сперцян провёл за «быков» 30 матчей, забил десять мячей и отметился семью результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €18 млн.

Ранее сообщалось, что гол Сперцяна признан лучшим в Российской премьер-лиге в апреле.