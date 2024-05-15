RT в Telegram
Подпишись

Камоцци считает, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Камоцци считает, что Сперцяну идеально подойдёт чемпионат Италии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сперцян уже давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб. Он заиграет там. Италия ему отлично подойдёт», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Сперцян провёл за «быков» 30 матчей, забил десять мячей и отметился семью результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €18 млн.

Ранее сообщалось, что гол Сперцяна признан лучшим в Российской премьер-лиге в апреле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить