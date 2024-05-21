Бонгонда: стадион и база «Спартака» — мои любимые места в Москве

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о любимых местах в Москве.

«Я чувствую себя как дома. Стадион и база «Спартака» — мои любимые места в Москве. Я также люблю проводить время дома, спать и играть в Call of Duty. Не люблю гулять по городу», — цитирует Бонгонда «Матч ТВ».

Игрок перешёл в московский клуб из испанского «Кадиса» в июле 2023 года. В текущем сезоне Бонгонда провёл за команду 34 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Бонгонда рассказал, как отказался от перехода в «Манчестер Сити».