Отец Кузяева: очень хорошо оцениваю выступление Далера в Лиге 1

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о выступлении сына в дебютном сезоне в Лиге 1.

«Это его первый сезон. Очень хорошо оцениваю выступление Далера. Доволен как отец. Далер быстро адаптировался, в клубе его уважают. Самое главное, что команда выполнила задачу и сохранила прописку в Лиге 1», — цитирует Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кузяев перешёл в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее «Гавр» Кузяева проиграл «Марселю» в чемпионате Франции.