Вернблум: жена восприняла переезд в Россию как извещение о смерти

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил реакцию своей жены на переезд в Россию.

«Теперь нам необходимо было несколько лет пожить в Москве, мне нужно было рассказать об этом жене. Что ни говори, а получилось не очень хорошо. Она восприняла эту новость именно так, как люди, получавшие извещение о смерти», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России.

Игрок завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции.