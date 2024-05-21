Telegraph: Почеттино уволен с поста тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино покинул свой пост.

Как сообщает The Telegraph, Почеттино провёл встречу со спортивными директорами клуба Полом Уинстэнли и Лоуренсом Стюартом, а также совладельцем Бехдадом Эгбали, по итогам которой было принято данное решение.

Напомним, что 29 мая 2023 года «Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.

По итогам текущего сезона команда набрала 63 очка и заняла шестое место.

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