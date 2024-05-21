RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: Почеттино уволен с поста тренера «Челси»

Короткая ссылка
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино покинул свой пост.
Telegraph: Почеттино уволен с поста тренера «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Darren Walsh

Как сообщает The Telegraph, Почеттино провёл встречу со спортивными директорами клуба Полом Уинстэнли и Лоуренсом Стюартом, а также совладельцем Бехдадом Эгбали, по итогам которой было принято данное решение.

Напомним, что 29 мая 2023 года «Челси» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.

По итогам текущего сезона команда набрала 63 очка и заняла шестое место.

Ранее Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить