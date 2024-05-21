Гаджиев рассказал, будет ли увеличен бюджет махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне
- РИА Новости
«Будет ли увеличен бюджет? Да, есть понимание по бюджету. Клубам РПЛ выделяется определенный ресурс. Процентов на 40 наш бюджет увеличится», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ.