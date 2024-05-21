Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Сборная США со счётом 6:3 обыграла команду Латвии в матче заключительного тура группового этапа.

Таким образом, в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии, Словакии, Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею.