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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

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Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Сборная США со счётом 6:3 обыграла команду Латвии в матче заключительного тура группового этапа. 

Таким образом, в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии, Словакии, Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею.

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