«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 13 матчей
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Встреча завершилась со счётом 2:1.
«Шанхай» не потерпел ни одного поражения, продлив рекордную в клубной истории беспроигрышную серию со старта сезона. При Леониде Слуцком клуб не проигрывает с начала сезона на протяжении 13 матчей чемпионата Китая.
Подопечные российского специалиста продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
Ранее Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».