«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 13 матчей

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Хэнань» в матче 13-го тура китайской Суперлиги.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Шанхай» не потерпел ни одного поражения, продлив рекордную в клубной истории беспроигрышную серию со старта сезона. При Леониде Слуцком клуб не проигрывает с начала сезона на протяжении 13 матчей чемпионата Китая.

Подопечные российского специалиста продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Ранее Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».