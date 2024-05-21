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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 13 матчей

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«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Хэнань» в матче 13-го тура китайской Суперлиги.
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 13 матчей
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Шанхай» не потерпел ни одного поражения, продлив рекордную в клубной истории беспроигрышную серию со старта сезона. При Леониде Слуцком клуб не проигрывает с начала сезона на протяжении 13 матчей чемпионата Китая.

Подопечные российского специалиста продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Ранее Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

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