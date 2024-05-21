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Инвестор «Химок»: мы бы хотели получить Джикию

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Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном подписании контракта с защитником Георгием Джикией, который объявил об уходе из «Спартака».
Инвестор «Химок»: мы бы хотели получить Джикию
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».

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