Инвестор «Химок»: мы бы хотели получить Джикию

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном подписании контракта с защитником Георгием Джикией, который объявил об уходе из «Спартака».

«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».