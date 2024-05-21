Инвестор «Химок»: мы бы хотели получить Джикию
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить», — цитирует Садыгова «Матч ТВ».
Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».