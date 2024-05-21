Роднина: сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Ерёменко могут предложить условия лучше
- РИА Новости
«Это их право. Свобода передвижений и мнения гарантирована Конституцией. Но сильно сомневаюсь, что там им могут предложить условия лучше», — цитирует Роднину Sport24.
Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.
Ранее сообщалось, что США попросили ФФККР открепить Морозов из сборной России.