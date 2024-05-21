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Роднина: сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Ерёменко могут предложить условия лучше

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном переходе дуэта Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко в сборную США.
Роднина: сильно сомневаюсь, что в США Морозов и Ерёменко могут предложить условия лучше
  • РИА Новости

«Это их право. Свобода передвижений и мнения гарантирована Конституцией. Но сильно сомневаюсь, что там им могут предложить условия лучше», — цитирует Роднину Sport24.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.

Ранее сообщалось, что США попросили ФФККР открепить Морозов из сборной России.

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