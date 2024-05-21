Украина объявила об участии в Олимпийских играх в Париже

Министр спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что спортсмены сборной Украины примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«На этот раз для Украины Олимпиада — это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать», — цитирует Бедного РИА Новости.

Напомним, что Украина объявляла о бойкоте летних Игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.