Relevo: Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» из-за низкого уровня чемпионата

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть клуб из-за низкого уровня чемпионата Саудовской Аравии.

По информации Relevo, игрока готовы перевести в более сильную команду лиги, чтобы не понести имиджевых потерь. Но такой расклад возможен в случае приезда в Саудовскую Аравию ещё одного звёздного футболиста.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. В текущем сезоне француз провёл за команду 27 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы.