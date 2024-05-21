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Relevo: Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» из-за низкого уровня чемпионата

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Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть клуб из-за низкого уровня чемпионата Саудовской Аравии.
Relevo: Бензема хочет покинуть «Аль-Иттихад» из-за низкого уровня чемпионата
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По информации Relevo, игрока готовы перевести в более сильную команду лиги, чтобы не понести имиджевых потерь. Но такой расклад возможен в случае приезда в Саудовскую Аравию ещё одного звёздного футболиста.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. В текущем сезоне француз провёл за команду 27 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы.

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