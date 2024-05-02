Романо: Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы
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По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, мадридцы будут помогать игроку восстанавливаться после травмы. За это «Аль-Иттихад» выразил благодарность «Реалу».
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. До этого он 14 лет защищал цвета «сливочных».
В текущем сезоне француз провёл за команду 27 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее Бензема высказался о своей игре в саудовском клубе.