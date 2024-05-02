Романо: Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала».

По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, мадридцы будут помогать игроку восстанавливаться после травмы. За это «Аль-Иттихад» выразил благодарность «Реалу».

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. До этого он 14 лет защищал цвета «сливочных».

В текущем сезоне француз провёл за команду 27 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Бензема высказался о своей игре в саудовском клубе.