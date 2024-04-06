Бензема: не могу приносить победы команде в одиночку, мне нужна помощь, как была в «Реале»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о своей игре в саудовском клубе.

«Дело в том, что это совсем другая команда, имеющая другое название. Мне нужна помощь. Мне нужен кто-то, кто поможет мне на поле. Я не принесу победу в одиночку. Мне нужны другие футболисты и ещё некоторые другие вещи», — приводит слова Бензема Madrid Universal в социальных сетях.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года.

В текущем сезоне француз провёл за команду 26 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.