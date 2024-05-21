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Кулешова заявила, что ей неинтересно вступать в полемику со Степановой

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Российская лыжница Анастасия Кулешова объяснила, почему оставляет без внимания призывы Вероники Степановой вступить с ней в острый диалог.
Кулешова заявила, что ей неинтересно вступать в полемику со Степановой
  • РИА Новости

«Сейчас я проще ко всему отношусь, мне это просто не нужно, не интересно. Может быть, я уже не в том возрасте. 29 лет для лыжника — это уже не молодёжь», — цитирует Кулешову «Чемпионат».

Напомним, что лыжница является бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата мира. На счету Степановой олимпийское золото в эстафете.

Ранее Степанова заявила, что большинство иностранных лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки.

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