Кулешова заявила, что ей неинтересно вступать в полемику со Степановой
- РИА Новости
«Сейчас я проще ко всему отношусь, мне это просто не нужно, не интересно. Может быть, я уже не в том возрасте. 29 лет для лыжника — это уже не молодёжь», — цитирует Кулешову «Чемпионат».
Напомним, что лыжница является бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата мира. На счету Степановой олимпийское золото в эстафете.
Ранее Степанова заявила, что большинство иностранных лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки.