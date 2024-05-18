Степанова: большинство иностранных лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки
- РИА Новости
«Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся. Большинство из них откровенно завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов.
Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт», — приводит слова Степановой канал Центра спортивной подготовки.
В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.
Ранее Степанова высказала мнение об Олимпиаде.