Степанова: большинство иностранных лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что большинство иностранных спортсменок завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России.

«Я с ранней юности на связи с лыжницами из других стран, мы и сейчас общаемся. Большинство из них откровенно завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов.

Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт», — приводит слова Степановой канал Центра спортивной подготовки.

В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова высказала мнение об Олимпиаде.