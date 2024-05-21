Пономарёв: Джикия даже мяч не умеет отнимать внизу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что московская команда не должна рассматривать подписание защитника Георгия Джикии, который покидает «Спартак».

«Он даже мяч не умеет отнимать внизу. Да, он подключается к атаке, как и все грузины. Они любят забивать голы, чтобы их заметили. Но защитник должен обороняться», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».