Сенников: Джикия должен перейти в «Локомотив» не ради перехода, а чтобы стать лидером

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе в клуб защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Дзюба перешёл в «Локомотив» и помог в прошлом сезоне. Здесь нужно понять, насколько нужен Джикия «Локомотиву» и какая в него вера. Но и сам Джикия должен переходить не ради перехода, а чтобы быть лидером команды», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днём».

Накануне «Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче игрока (3:1). Джикия покинет клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».