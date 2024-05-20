Гершкович: «Динамо» на пороге чемпионства — давайте сожмём кулачки и помолчим

Бывший тренер «Динамо» Михаил Гершкович высказал мнение о возможном чемпионстве столичного клуба.

«Я даже не хочу сейчас об этом говорить. Не боюсь сглазить, но не люблю заранее говорить, тем более в такой ситуации, когда моё родное «Динамо» на пороге такого события. Давайте сожмём кулачки и помолчим», — цитирует Гершковича «Чемпионат».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».