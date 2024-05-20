Гаджиев: махачкалинское «Динамо» не откажется от Джикии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в клуб защитника Георгия Джикии.

«Мы не делали официального предложения Джикии. Просто пообщались по-дружески перед игрой по видеосвязи, посмеялись немного по поводу возможного перехода в «Динамо» Махачкалу. Джикия может ещё играть на высоком уровне несколько лет. Мы готовы его встретить в любом статусе», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Накануне «Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче игрока (3:1). Джикия покинет клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия обратился к болельщикам «Спартака».