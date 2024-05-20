Источник: украинского баскетболиста мобилизовали при попытке сбежать из страны

Баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский задержан при попытке пересечения границы Украины.

По информации РИА Новости со ссылкой на Sport.ua, задержание произошло 12 мая. Он был пойман недалеко от украино-румынской границы.

«Один из игроков «Киев-Баскет», передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан. Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — сообщил экс президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев.

Заплотинскому 26 лет. В составе команды он является бронзовым призёром чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Зенита» Томас Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже.