Источник: украинского баскетболиста мобилизовали при попытке сбежать из страны
По информации РИА Новости со ссылкой на Sport.ua, задержание произошло 12 мая. Он был пойман недалеко от украино-румынской границы.
«Один из игроков «Киев-Баскет», передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан. Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — сообщил экс президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев.
Заплотинскому 26 лет. В составе команды он является бронзовым призёром чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Зенита» Томас Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже.