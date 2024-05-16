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L'Équipe: баскетболист «Зенита» Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже

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Разыгрывающий БК «Зенит» Томас Эртель не сыграет на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
L'Équipe: баскетболист «Зенита» Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже
  • Gettyimages.ru

По информации L'Équipe, Федерация баскетбола Франции приняла решение не вызывать игрока в команду. Отмечается, что на вердикт повлияли обвинения Эртеля в адрес сборной.

34-летний француз в эфире «Шоу Тони Паркера» заявил, что в сборной Франции позволили ему сыграть на Евробаскете-2022, несмотря на то, что в команде знали о его намерении перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Эртель обвинил сборную Франции во лжи после отстранения из-за игры в России.

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