L'Équipe: баскетболист «Зенита» Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже

Разыгрывающий БК «Зенит» Томас Эртель не сыграет на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

По информации L'Équipe, Федерация баскетбола Франции приняла решение не вызывать игрока в команду. Отмечается, что на вердикт повлияли обвинения Эртеля в адрес сборной.

34-летний француз в эфире «Шоу Тони Паркера» заявил, что в сборной Франции позволили ему сыграть на Евробаскете-2022, несмотря на то, что в команде знали о его намерении перейти в «Зенит».

Ранее сообщалось, что Эртель обвинил сборную Франции во лжи после отстранения из-за игры в России.