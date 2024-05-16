L'Équipe: баскетболист «Зенита» Эртель не выступит на Олимпиаде в Париже
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По информации L'Équipe, Федерация баскетбола Франции приняла решение не вызывать игрока в команду. Отмечается, что на вердикт повлияли обвинения Эртеля в адрес сборной.
34-летний француз в эфире «Шоу Тони Паркера» заявил, что в сборной Франции позволили ему сыграть на Евробаскете-2022, несмотря на то, что в команде знали о его намерении перейти в «Зенит».
Ранее сообщалось, что Эртель обвинил сборную Франции во лжи после отстранения из-за игры в России.