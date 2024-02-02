Эртель обвинил сборную Францию во лжи после отстранения из-за игры в России
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34-летний француз в эфире «Шоу Тони Паркера» заявил, что в сборной Франции позволили ему сыграть на Евробаскете 2022 года, так как он был нужен национальной команде.
«Конечно, они знали. И разумеется, письмо было поддельным. Поэтому нам придётся его рвать, все об этом знали», — приводит слова Эртеля Eurohoops.
Напомним, что разыгрывающий не попал в заявку сборной на чемпионат мира за контракт с клубом из России. В результате французы не смогли пройти первый этап турнира.
Ранее Эртель заявил, что не видит смысла в отстранении из сборной Франции за выступления в России.