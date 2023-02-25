Эртель — об отстранении из сборной Франции: какой смысл в наказании за выступления в России?

Баскетболист «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель высказался об отстранении из национальной команды.

«Носить майку сборной — всегда большая честь. Я не понимаю цели данного решения. Не думаю, что есть смысл наказывать кого-то за выступления в российском клубе», — приводит слова Томаса Эртеля L'Équipe.

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее генменеджер сборной Франции прояснил ситуацию с будущим Эртеля.