Генменеджер сборной Франции прояснил ситуацию с будущим Эртеля

Генеральный менеджер сборной Франции по баскетболу Борис Диао сообщил, что защитника «Зенита» Томаса Эртеля на данный момент не вычёркивали из национальной команды.

«Пока мы не можем об этом говорить. Речь может идти только о настоящем времени. Что касается дальнейших решений, то они будут приняты. Пока его из национальной команды не вычёркивали», — приводит слова Диао L'Équipe.

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался об отстранении Эртеля от сборной Франции из-за «Зенита».