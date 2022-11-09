Генменеджер сборной Франции прояснил ситуацию с будущим Эртеля
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«Пока мы не можем об этом говорить. Речь может идти только о настоящем времени. Что касается дальнейших решений, то они будут приняты. Пока его из национальной команды не вычёркивали», — приводит слова Диао L'Équipe.
33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.
В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.
Ранее баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался об отстранении Эртеля от сборной Франции из-за «Зенита».