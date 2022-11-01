Гомельский высказался об отстранении Эртеля от сборной Франции из-за «Зенита»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о решении Французской федерации баскетбола навсегда отстранить разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля.

«Отстранение Эртеля — решение, в котором нет никаких сюрпризов. Он подписал бумагу, чтобы выступить за сборную Франции, — в итоге завоевал с командой серебряные медали чемпионата Европы. Эртель знал о предложении от «Зенита», с которым и подписал контракт», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

По его словам, никакой сенсации в отстранении Эртеля нет.

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение баскетболиста «Зенита» Тома Эртеля от игр за сборную Франции.