Журова отреагировала на отстранение баскетболиста «Зенита» Эртеля от игр за сборную Франции

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение баскетболиста «Зенита» Тома Эртеля от игр за сборную Франции.

«Меня это абсолютно не удивляет. Наказывают сами себя. Потому что болельщик, если это нормальный болельщик, должен сказать: «Если спорт вне политики, то я должен видеть всех лучших спортсменов той лиги или той сборной. Я должен на этом зрелище забыть про политику, думать только о спорте», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее стало известно, что баскетболист Эртель отстранён от сборной Франции из-за перехода в «Зенит».