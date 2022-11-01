Журова отреагировала на отстранение баскетболиста «Зенита» Эртеля от игр за сборную Франции
- РИА Новости
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«Меня это абсолютно не удивляет. Наказывают сами себя. Потому что болельщик, если это нормальный болельщик, должен сказать: «Если спорт вне политики, то я должен видеть всех лучших спортсменов той лиги или той сборной. Я должен на этом зрелище забыть про политику, думать только о спорте», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.
В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.
Ранее стало известно, что баскетболист Эртель отстранён от сборной Франции из-за перехода в «Зенит».