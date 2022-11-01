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Баскетболист Эртель отстранён от сборной Франции из-за перехода в «Зенит»

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Глава Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что разыгрывающий Тома Эртель отстранён от национальной команды из-за перехода в петербургский «Зенит».
Баскетболист Эртель отстранён от сборной Франции из-за перехода в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На сегодняшний день думаю, что Эртеля больше не будет в сборной Франции. Всё кончено», — приводит слова Сиюта L'Équipe.

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию.

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