Баскетболист Эртель отстранён от сборной Франции из-за перехода в «Зенит»

Глава Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что разыгрывающий Тома Эртель отстранён от национальной команды из-за перехода в петербургский «Зенит».

«На сегодняшний день думаю, что Эртеля больше не будет в сборной Франции. Всё кончено», — приводит слова Сиюта L'Équipe.

33-летний француз подписал документ о том, что не будет заключать контракт с российскими и белорусскими клубами, что позволило ему сыграть на чемпионате Европы 2022 года за сборную Франции и завоевать серебряную медаль. Но спустя всего три дня после финала турнира, 21 сентября, разыгрывающий перешёл в петербургский клуб.

В сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», Эртель провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делая 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию.