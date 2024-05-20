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Во Владивостоке 3000 спортсменов приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

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Во Владивостоке подвели итоги восьмого полумарафона страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», который состоялся 19 мая. В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек.
Во Владивостоке 3000 спортсменов приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке забег стартовал в 16:00 по местному времени и прошёл на четырёх дистанциях: 1 км, «ПСБ 5 км», 10 км и 21,1 км.

Маршрут полумарафона пролегал на территории острова Русский по живописному маршруту с видом на Японское море и вантовый Русский мост.

Общее число участников во всех субъектах страны превысило 160 тыс. человек.

В этом году к полумарафону присоединились ещё 15 стран, в том числе Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, ОАЭ и др. Там в мероприятии под названием «One Run» приняли участие около 29 тыс. бегунов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина присутствовали на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Москве.

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