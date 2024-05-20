Бушманов: в командах первой восьмёрки Джикии будет сложно

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем защитника команды Георгия Джикии после заявления об уходе из клуба.

«Думаю, что должен остаться в РПЛ. Как мне кажется, в командах первой восьмёрки ему будет сложно, а во второй наверняка кому‑то пригодится», — цитирует Бушманова Metaratings.

Накануне «Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче игрока (3:1). Джикия покинет клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия обратился к болельщикам «Спартака».