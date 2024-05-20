Международная федерация каноэ лишила россиянку Исхакову нейтрального статуса

Международная федерация каноэ (ICF) лишила генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову нейтрального статуса.

«На данный момент у меня нет нейтрального статуса», — цитирует Исхакову ТАСС.

Напомним, что генеральный секретарь ВФГБК присутствовала на квалификационном турнире в Венгрии в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.