Международная федерация каноэ лишила россиянку Исхакову нейтрального статуса
- РИА Новости
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«На данный момент у меня нет нейтрального статуса», — цитирует Исхакову ТАСС.
Напомним, что генеральный секретарь ВФГБК присутствовала на квалификационном турнире в Венгрии в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.