Глушаков объявил об уходе из «Урарту»
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«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договорённость до конца сезона. А что дальше? Время покажет», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь.
Напомним, что россиянин провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг информацию об отстранении от основного состава «Урарту» из-за конфликта.