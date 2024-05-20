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Глушаков объявил об уходе из «Урарту»

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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о том, что он покидает армянский клуб.
Глушаков объявил об уходе из «Урарту»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договорённость до конца сезона. А что дальше? Время покажет», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что пока не готов вешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что россиянин провёл за армянский клуб 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг информацию об отстранении от основного состава «Урарту» из-за конфликта.

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